РЕШИТЬ УРАВНЕНИЯ С ОДЗ ) ЛЮБОЙ СПАМ БУДЕТ СРАЗУ ЖЕ УДАЛЕН!
Алгебра
РЕШИТЬ УРАВНЕНИЯ С ОДЗ ) ЛЮБОЙ СПАМ БУДЕТ СРАЗУ ЖЕ УДАЛЕН!
Ответ(ы):
Гость:
X+3/2x-1=x+2/5x+2 ОДЗ: x!=0.5 x!=-2/5 Общий знаменатель: 3x²+14x+8/(2x-1)(5x+2)=0 3x³+14x+8=0 D=196-96=100 x=-14+-10/6=-4; -2/3 (x-3)/(x+1)=(x-4)/(2x-7) ОДЗ: x!=-1 x!=3.5 Общий знаменатель: x²-10x+25/(x+1)(2x-7)=0 x²-10x+25=0 D=100-100=0 x=10/2=5
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