Задача по математике 2 класс. для изготовления цветных флажков требуется1м красно?? ткани и 120см голубой. сколько сантиметров ткани ушло на изготовление флажков сколько это метров и децеметров

Математика

Задача по математике 2 класс. для изготовления цветных флажков требуется1м красно?? ткани и 120см голубой. сколько сантиметров ткани ушло на изготовление флажков сколько это метров и децеметров

Автор: Гость