Задача по математике 2 класс. для изготовления цветных флажков требуется1м красно?? ткани и 120см голубой. сколько сантиметров ткани ушло на изготовление флажков сколько это метров и децеметров
Математика
Задача по математике 2 класс. для изготовления цветных флажков требуется1м красно?? ткани и 120см голубой. сколько сантиметров ткани ушло на изготовление флажков сколько это метров и децеметров
Ответ(ы):
Гость:
100+120=220 см 220 см ушло на изготовление флажков =.=
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