Сформулируйте условия, определяющие гражданство детей в нашей стране

Гость: Гость:

Гражданство детей определилось автоматически в феврале 1992года кто где был прописан тот и стал автоматически гражданином той страны. А дети рожденные после 1992г граждане той страны где регистрировалось свидетельство о рождении. Ребенок может получить гражданство любого из родителей с разрешения второго родителя. Очень вам сочувствую. В свое время я делала гр-во в Ташкенте, и младшую дочь мне в справку о гражданстве с разрешения отца вписали автоматически, а вот старшая у меня от первого брака и с "папой" отношения потеряны, прежде чем я добилась гражданства для нее все нервы вытрепали! Удачи!