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Решите уравнение (3х-5)+(2х-7)=-2
Математика
Решите уравнение (3х-5)+(2х-7)=-2
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Ответ(ы):
Гость:
3х-5+2х-7=-2 3x+2x=-2+7+5 5x=10 x=2
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