Ответьте на вопросы сорных растениях какую пользу приносят сорняки

Биология
Ответьте на вопросы сорных растениях какую пользу приносят сорняки
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Польза может быть и такой, как сказала zzzfoxzzz. Но у них также есть вред: они мешают росту и развитию растений. Ну может быть с одной стороны сорняки имеют пользу, но очень редко. А с другой стороны у них частично только вред
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