Сочинение про кота. чему можно у него поучиться 3 класс
Литература
Сочинение про кота. чему можно у него поучиться 3 класс
Ответ(ы):
Гость:
Коты достаточно милые,так де они очень ловкие ,добрые умные . Например : когда вам плохо они подходят и пытаются утешить вас . ещё коты ласковые и независимые животные
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