Провідміняти 16-60 в відмінках
Українська мова
Провідміняти 16-60 в відмінках
Ответ(ы):
Гость:
Н.в шістнадцять; шісдесят р.в. шістнадцяти; шістдесяти д.в. шістнадцяти; шістдесяти з.в. шістнадцять; шістдесят о.в. шістнадцятьма; шістдесятьма м.в. на шістнадцяти (ліжках);на шістедсяти (стільцях)
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Сколько грамматических основ в предложении: И Фатали не помнит, как сами собой родились на фарси ранней весной стихи,когда сюда пришла роковая ве...
Физика
Груз масса которого 1,2 кг ученик равномерно переместил по наклонной плоскости длиной 0,8 м на высоту 0,2 м. При этом перемещении сила, направленна...