Провідміняти 16-60 в відмінках

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Провідміняти 16-60 в відмінках
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Н.в шістнадцять; шісдесят р.в. шістнадцяти; шістдесяти д.в. шістнадцяти; шістдесяти з.в. шістнадцять; шістдесят о.в. шістнадцятьма; шістдесятьма м.в. на шістнадцяти (ліжках);на шістедсяти (стільцях)
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