Помогитте решить задачу пожалуйста: две птички колибри летели навстречу друг дру??у. скорость первой птички 60 километров час. и пролетела она до место встречи 120 километров. какое расстояние прилетели птички если скорость 2 п...

Математика

Помогитте решить задачу пожалуйста: две птички колибри летели навстречу друг дру??у. скорость первой птички 60 километров час. и пролетела она до место встречи 120 километров. какое расстояние прилетели птички если скорость 2 птички равна 67 километров в час?

Автор: Гость