Помогитте решить задачу пожалуйста: две птички колибри летели навстречу друг дру??у. скорость первой птички 60 километров час. и пролетела она до место встречи 120 километров. какое расстояние прилетели птички если скорость 2 п...
Математика
Помогитте решить задачу пожалуйста: две птички колибри летели навстречу друг дру??у. скорость первой птички 60 километров час. и пролетела она до место встречи 120 километров. какое расстояние прилетели птички если скорость 2 птички равна 67 километров в час?
Ответ(ы):
Гость:
120:60=2 (ч) летели птички 67*2=134 (км) пролетела 2 птичка 120+134=254 (км)
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