В основу сюжета этой оперы М.Мусогорского положены события стрелецкого бунта 1682г??да. Пожалуйста нипишите ответ,а то в школе убьют
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В основу сюжета этой оперы М.Мусогорского положены события стрелецкого бунта 1682г??да. Пожалуйста нипишите ответ,а то в школе убьют
Ответ(ы):
Гость:
Модест Мусоргский в основу своего произведения положил крупное восстание стрельцов в 1682 году, которым воспользовались князья Хованские. Софья Алексеевна назначила главным начальником стрельцов Ивана Андреевича Хованского, весьма популярного в те времена. Стрелецкий мятеж в русской истории начали именовать словом Хованщина, что и стало названием музыкальной драмы Мусоргского.Ответ а) Хованщина.
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