Концы отрезка MN,не пересекающего плоскость,удалены от неё на 7 см и 13 см см.На какое расстояние удалена от плоскости точка,делящая отрезок MN пополам

Математика

Концы отрезка MN,не пересекающего плоскость,удалены от неё на 7 см и 13 см см.На какое расстояние удалена от плоскости точка,делящая отрезок MN пополам

Автор: Гость