Концы отрезка MN,не пересекающего плоскость,удалены от неё на 7 см и 13 см см.На какое расстояние удалена от плоскости точка,делящая отрезок MN пополам

Математика
Концы отрезка MN,не пересекающего плоскость,удалены от неё на 7 см и 13 см см.На какое расстояние удалена от плоскости точка,делящая отрезок MN пополам
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
(7+13): 2 = 10, это - средняя линия прямоугольной трапеции.
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