Представителем в виде суммы двух чисел так чтобы каждый из них делилось на данное число Вычисли значения выражений
Математика
Представителем в виде суммы двух чисел так чтобы каждый из них делилось на данное число Вычисли значения выражений
Ответ(ы):
Гость:
(25-25)=0. двадцать пять делится на двадцать пять
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