Всё на фото задача номер 2 Нужно решить двумя способами! Миша начал догонять Борю,когда расстояние между ними было 100 м.Миша идёт со скоростью 80 м/мин, а Боря- со скоростью 60 м/мин.Через сколько времени Миша догонит Борю? ...
Математика
Всё на фото задача номер 2 Нужно решить двумя способами! Миша начал догонять Борю,когда расстояние между ними было 100 м.Миша идёт со скоростью 80 м/мин, а Боря- со скоростью 60 м/мин.Через сколько времени Миша догонит Борю? Тот кто решит двумя способами и плюс в конце одним действием (выражением) тому поставлю "Лучший ответ"Спасибо!
Ответ(ы):
Гость:
1.80-60=20(м/мин) разница 100:20=5(мин) 2.100+60-80=80(м) после 1 мин 80+60-80=60(м) после 2 мин 60+60-80=40(м) после 3 мин 40+60-80=20(м) после 4 мин 20+60-80=0(м) после 5 мин Ответ: через 5 мин.
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