Всё на фото задача номер 2 Нужно решить двумя способами! Миша начал догонять Борю,когда расстояние между ними было 100 м.Миша идёт со скоростью 80 м/мин, а Боря- со скоростью 60 м/мин.Через сколько времени Миша догонит Борю? ...

Математика

Всё на фото задача номер 2 Нужно решить двумя способами! Миша начал догонять Борю,когда расстояние между ними было 100 м.Миша идёт со скоростью 80 м/мин, а Боря- со скоростью 60 м/мин.Через сколько времени Миша догонит Борю? Тот кто решит двумя способами и плюс в конце одним действием (выражением) тому поставлю "Лучший ответ"Спасибо!

Автор: Гость