Почему возле Иван-чая всегда летают много пчёл

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Им нравится аромат цветов... Во первых Иван-чай это Копорский чай - так именовали напиток который в старину готовили из иван-чая. Английское название кипрея узколистного - Fireweed—означает "сорняк пожарищ". На опустошенных пожаром землях это растение появляется первым, подготавливая условия для заселения в дальнейшем других растений…Иван-чай имеет летучие семена и быстро заселяет места с нарушенным растительным покровом; розовое полыханье цветков иван-чая можно видеть на пустырях, в огородах и поселках, на вырубках, на опушках леса.