Что такое внешне-политическая ситуация?

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Что такое внешне-политическая ситуация?
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Гость:
Положение государства на мировой политической арене.
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