Решите уравнение : 8 7/22 + v = 5 5/33
Математика
Решите уравнение : 8 7/22 + v = 5 5/33
Ответ(ы):
Гость:
V = 5 5/33-8 7/22 = 170/33(2 - 183 /22(3= (340-549)/66= -209 / 66(:11) = 19 / 6
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