Что надо добавить к HNO3, чтобы получить H2SO4??
Химия
Что надо добавить к HNO3, чтобы получить H2SO4??
Ответ(ы):
Гость:
Любую соль с кислотным остатком SO4, к примеру Na2SO4, произойдёт реакция обмена, в результате чего получится NaNO3 и H2SO4
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