Радиус первой окружности равен 7дм, а радиус второй окружности -в 3 раза больше. На ??колько дециметров диаметр первой окружности меньше диаметра второй окружности?

Математика

Радиус первой окружности равен 7дм, а радиус второй окружности -в 3 раза больше. На ??колько дециметров диаметр первой окружности меньше диаметра второй окружности?

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