Радиус первой окружности равен 7дм, а радиус второй окружности -в 3 раза больше. На ??колько дециметров диаметр первой окружности меньше диаметра второй окружности?
Математика
Радиус первой окружности равен 7дм, а радиус второй окружности -в 3 раза больше. На ??колько дециметров диаметр первой окружности меньше диаметра второй окружности?
Ответ(ы):
Гость:
1)7+3=10(дм)-втор.окружность 2)10-7=3(дм)-меньше Ответ:на 3 дм меньше
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