Некоторые люди любят садоводство в Англии садоводства является любимым хобби многих. Это интересно выращивать растения и цветы в вашем саду. известные хобби во всем мире делают спорт, содержание домашних животных, сбор вещей. ...
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Некоторые люди любят садоводство в Англии садоводства является любимым хобби многих. Это интересно выращивать растения и цветы в вашем саду. известные хобби во всем мире делают спорт, содержание домашних животных, сбор вещей. В настоящее время молодые люди часто берут играть в компьютерные игры. Это один из новых увлечений. Думаю, что самые интересные хобби собираются в театры и кинотеатры и чтения книг, но в эти дни многие люди любят смотреть видео и телевидение больше. Мое хобби выращивания лимонных деревьев. Я выращиваю их из семян в пост. Некоторые из них становятся большими. В прошлом году был первый плод на одном из них. перевод на английский
Ответ(ы):
Гость:
Кароче как-то так @.@
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