Номер 263 (а,в,г)пожалуйста

Гость: Гость:

А)f`(x)=x²+5x+7=0 D=25-28=-3<0⇒при любом х функция принимает положительные значения⇒возрастает на всей области определения D(f)∈R в)f`(x)=(2x+2-2x+1)/(x+1)²+1=3/(x+1)²+1=(x²+2x+4)/(x+1)²=0 x²+2x+4=0 D=4-16=-12<0⇒при любом х функция принимает положительные значения⇒возрастает на всей области определения D(f)∈(-∞;-1) U (1;∞) г)f`(x)=1/4+4/x²=(x²+16)/4x²>0при любом х функция принимает положительные значения⇒возрастает на всей области определения D(f)∈(- ∞;0) U (0;∞)