Карбид алюминия обработан 450 г 10-ти процентного раствора серной кислоты.Выделившийся при этом газ занял объем 4,48 л(н.у.).Рассчитайте массовую долю серной кислоты в полученном растворе.

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1.рассчитаем массу кислоты в растворе до реакции mk=450·0.1=45g 2.вычислим массу прореагировавшей кислоты по уравнению xg 4.48L H2SO4+CaC2=C2H2+CaSO4 98g 22.4L x=98·4.48÷22.4=19.6L найдем массу непрореагировавшей кислоты и ее массовую долю mk=45-19.6=25.4g w=25.4/45·100%=56.4%