Сan you swim? Yes, l ....... !

Английский язык
Сan you swim? Yes, l ....... !
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Can you swim? Yes, I can.
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