Сan you swim? Yes, l ....... !
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Сan you swim? Yes, l ....... !
Ответ(ы):
Гость:
Can you swim? Yes, I can.
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