С каким способом действия при определении написания безударного личного окончан??я ты согласен? А (они) забыва...т -- глагол I спряжения, так как неопределённая форма "забывать", поэтому "забывают". Б (ты) стел...шь -- глагол...
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С каким способом действия при определении написания безударного личного окончан??я ты согласен? А (они) забыва...т -- глагол I спряжения, так как неопределённая форма "забывать", поэтому "забывают". Б (ты) стел...шь -- глагол II спряжения, так как неопределённая форма "стелить", поэтому "стелишь". В (он) держ...т -- глагол I спряжения, так как неопределённая форма "держать", поэтому "держет". Д (она) зала...т -- глагол II спряжения, так как неопределённая форма "залаить", поэтому "залаит".
Ответ(ы):
Гость:
С А. глаголы Б и В - исключения, а в написании Глагола Д допущена ошибка.
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