С каким способом действия при определении написания безударного личного окончан??я ты согласен? А (они) забыва...т -- глагол I спряжения, так как неопределённая форма "забывать", поэтому "забывают". Б (ты) стел...шь -- глагол...

Русский язык
С каким способом действия при определении написания безударного личного окончан??я ты согласен? А (они) забыва...т -- глагол I спряжения, так как неопределённая форма "забывать", поэтому "забывают". Б (ты) стел...шь -- глагол II спряжения, так как неопределённая форма "стелить", поэтому "стелишь". В (он) держ...т -- глагол I спряжения, так как неопределённая форма "держать", поэтому "держет". Д (она) зала...т -- глагол II спряжения, так как неопределённая форма "залаить", поэтому "залаит".
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
С А. глаголы Б и В - исключения, а в написании Глагола Д допущена ошибка.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Представили в виде суммы двух чисел так чтобы каждый из них делилось на данное число Вычисли значения выражений
Ответить
Английский язык
Сan you swim? Yes, l ....... !
Ответить
Английский язык
Некоторые люди любят садоводство в Англии садоводства является любимым хобби многих. Это интересно выращивать растения и цветы в вашем саду. извест...
Ответить
Алгебра
Номер 263 (а,в,г)пожалуйста
Ответить
Химия
Карбид алюминия обработан 450 г 10-ти процентного раствора серной кислоты.Выделившийся при этом газ занял объем 4,48 л(н.у.).Рассчитайте массовую д...
Ответить