Помогите ,срочно !!!! Физика 7 класс Когда брусок тянут вдоль поверхности стола , прокладывая горизонтальную силу 5Н , он равномерно скользит по столу . 1) Какая сила трения действует при этом на брусок ? 2) Какой будет сила...

Физика
Помогите ,срочно !!!! Физика 7 класс Когда брусок тянут вдоль поверхности стола , прокладывая горизонтальную силу 5Н , он равномерно скользит по столу . 1) Какая сила трения действует при этом на брусок ? 2) Какой будет сила трения , если к покоющемуся бруску приложить горизонтальную силу в а) 3Н ; б) 10Н ?
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1 скальжения наверное
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