Х^2+5x-24=4-x левая часть под корнем, решить уравнение

Математика
Х^2+5x-24=4-x левая часть под корнем, решить уравнение
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Возведем обе части в квадрат, получим X^2+5x-24=16-8x+x^2 5x+8x=16+24 13x=40 x=40/13
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