Помогите сделать синтаксический разбор предложения "Над бором опускалось большо?? рыжее облако."
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Помогите сделать синтаксический разбор предложения "Над бором опускалось большо?? рыжее облако."
Ответ(ы):
Гость:
Облако-подлежащее, опускалось-сказуемое, большое рыжее-определение,над бором - обстоятельство. Удачи, в уроках.
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