Два автобуса отъехали одновременно от остановки в противоположных направлениях. через 2 ч расстояние между ними стало 270 км. скорость одного из этих автобусов 70 км/ч. найди скорость другого автобуса. реши задачу 2 способами.

Математика

Два автобуса отъехали одновременно от остановки в противоположных направлениях. через 2 ч расстояние между ними стало 270 км. скорость одного из этих автобусов 70 км/ч. найди скорость другого автобуса. реши задачу 2 способами.

Автор: Гость