Два автобуса отъехали одновременно от остановки в противоположных направлениях. через 2 ч расстояние между ними стало 270 км. скорость одного из этих автобусов 70 км/ч. найди скорость другого автобуса. реши задачу 2 способами.
Математика
Два автобуса отъехали одновременно от остановки в противоположных направлениях. через 2 ч расстояние между ними стало 270 км. скорость одного из этих автобусов 70 км/ч. найди скорость другого автобуса. реши задачу 2 способами.
Ответ(ы):
Гость:
При движении в противоположных направлениях скорость удаления равна сумме скоростей. Один из них прошел 70км/ч * 2ч. = 140км. Второй прошел 270 - 140 = 130км. Скорость второго 130:2 = 65км/ч.
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