34:12 ответ с остатком и всё

Математика
34:12 ответ с остатком и всё
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Ну 32 делим на 12 = получаем 2  12 умножаем на 2 = 24 32 - 24 = 8 - остаток Ответ: 2 и остаток 8 
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