34:12 ответ с остатком и всё
Математика
34:12 ответ с остатком и всё
Ответ(ы):
Гость:
Ну 32 делим на 12 = получаем 2 12 умножаем на 2 = 24 32 - 24 = 8 - остаток Ответ: 2 и остаток 8
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