Скажите пожалуйста пользу от бактерий?
Биология
Скажите пожалуйста пользу от бактерий?
Ответ(ы):
Гость:
Ну что они нам энергию доют полезные вищества новерн?
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