Сделайте сочинение -рассуждение на тему мой любимый день недели

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Сделайте сочинение -рассуждение на тему мой любимый день недели
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Мне кажется, что каждый день недели по-своему отличен. Но для меня любимым днём недели является воскресенье. Во-первых это единственный выходной
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