Закончите уравнентя реакций Na + H2O , Zn + HCl , H2O + Fe , Al + H2O + NaOH
Химия
Закончите уравнентя реакций Na + H2O , Zn + HCl , H2O + Fe , Al + H2O + NaOH
Ответ(ы):
Гость:
2Na + 2H2O=2NaOH+H2 2Zn + 2HCl =2ZnCl+H2
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