Груз масса которого 1,2 кг ученик равномерно переместил по наклонной плоскости длиной 0,8 м на высоту 0,2 м. При этом перемещении сила, направленная параллельно наклонной плоскости, была равна 5,4 H. Какой результат должен полу...

Физика
Груз масса которого 1,2 кг ученик равномерно переместил по наклонной плоскости длиной 0,8 м на высоту 0,2 м. При этом перемещении сила, направленная параллельно наклонной плоскости, была равна 5,4 H. Какой результат должен получить ученик при вычислении КПД установки?
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Гость:
ПУсть j-кпд cosa=1 т.к. сила направлена параллельно наклонной плоскоти Ответ: кпд=55%
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