Сколько грамматических основ в предложении: И Фатали не помнит, как сами собой родились на фарси ранней весной стихи,когда сюда пришла роковая весть о гибели Пушкина: бейт к бейту собрал, сложил свою "Восточную поэму"

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Сколько грамматических основ в предложении: И Фатали не помнит, как сами собой родились на фарси ранней весной стихи,когда сюда пришла роковая весть о гибели Пушкина: бейт к бейту собрал, сложил свою "Восточную поэму"

Автор: Гость