Запишите сколько в каждом из данных чисел всего сотен 70000 52305 4833 204064

Математика
Запишите сколько в каждом из данных чисел всего сотен 70000 52305 4833 204064
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
70000= 700523055=52304833=48204064=2040

Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Биология
Как вы успешний говарите кагда хочете Ета мой кот боня
Ответить
Русский язык
Сколько грамматических основ в предложении: И Фатали не помнит, как сами собой родились на фарси ранней весной стихи,когда сюда пришла роковая ве...
Ответить
Физика
Груз масса которого 1,2 кг ученик равномерно переместил по наклонной плоскости длиной 0,8 м на высоту 0,2 м. При этом перемещении сила, направленна...
Ответить
Математика
Помогитте решить задачу пожалуйста: две птички колибри летели навстречу друг дру??у. скорость первой птички 60 километров час. и пролетела она до м...
Ответить
Алгебра
Помогите вычислить. 3√-32; 3√-64; √1024; 4√625;
Ответить