В одном пакете 2/5 кг орехов, а в другом – на 1/4 кг меньше. Сколько орехов в двух паке??ах? Ответ выразите в граммах.

Математика

В одном пакете 2/5 кг орехов, а в другом – на 1/4 кг меньше. Сколько орехов в двух паке??ах? Ответ выразите в граммах.

Автор: Гость