В одном пакете 2/5 кг орехов, а в другом – на 1/4 кг меньше. Сколько орехов в двух паке??ах? Ответ выразите в граммах.
Математика
В одном пакете 2/5 кг орехов, а в другом – на 1/4 кг меньше. Сколько орехов в двух паке??ах? Ответ выразите в граммах.
Ответ(ы):
Гость:
2/5 = 0,4 1000*0,4 = 400г - в первом пакете 400*1/4 = 100г - на столько во втором пакете меньше 400-100 = 300г - во втором пакете 400+300 = 700г - в двух пакетах
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