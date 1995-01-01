Оля задумала число и уменьшила его на 3. Этот результат умножил на 4 и прибавила 7. В итоге получилось 31. Найдите задуманное
Алгебра
Оля задумала число и уменьшила его на 3. Этот результат умножил на 4 и прибавила 7. В итоге получилось 31. Найдите задуманное
Ответ(ы):
Гость:
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