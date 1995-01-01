Оля задумала число и уменьшила его на 3. Этот результат умножил на 4 и прибавила 7. В итоге получилось 31. Найдите задуманное

Алгебра
Оля задумала число и уменьшила его на 3. Этот результат умножил на 4 и прибавила 7. В итоге получилось 31. Найдите задуманное
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
9 дпноьнгтгнтнтнтн рав ответ9
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Сравните дроби связаться в ней запишите с помощью знака <> 7/81и50/100,27/100 и33/100,1700/1995 и 1800/1995
Ответить
История
В чем отличие древнегреческого театра от современного
Ответить
Қазақ тiлi
Коктемги енбек турлерин ата
Ответить
Українська мова
Провідміняти 16-60 в відмінках
Ответить
Математика
Запишите сколько в каждом из данных чисел всего сотен 70000 52305 4833 204064
Ответить