Номера 806, 807....ОЧЕНЬ НАДО

Гость: Гость:

Вот 806 там нужно смотреть на x и все ; а 807 1) f(3)= -2×3+4=-2 2) f(0,001)=-2×0,001+4=-0,002+4=3,998 3) f(0)=0,1×0-5=-5 4) f(-8)=0,1×(-8)-5=-0,8-5=-5,8