характарыстыка Микола Кужалевич "Сирочы хлеб"

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Главный герой повести "Сиротский хлеб" Николай Кужалевич. Он жил с матерью, а папа умер. Мать Шват раз расказывала о папе, как он повелению на войну и защищал от господ деревни и погиб. Они жили не очень богато можно сказать бедно. В классе мальчика называли разными прозвищами Седой, Гусак, Манька или Нищий. У них была учительница Пани Марья. Николай ее очень сильно любил сильнее своей матери