Продовження казки говорюща риба

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І, проломивши їй спину, риба вийшла назовні, а жінка померла. Коли чоловік зайшов у хатину, риба лежала, витягнувшись на циновці поряд з мертвою дружиною. — Ти тільки не лякайся і не шкодуй свою дружину. Вона була недобра жінка,— сказала риба.— Як тільки похоронишь її, віднеси мене туди, де ти мене спіймав. Тільки не на ношах, а в новій циновці. Чоловік погоревал, погоревал, та робити нічого. Покликав всіх родичів і поховав дружину. На наступний ранок заспівав перший півень проспівав другий, проспівав третій, і риба знову заговорила: — Вставай! Настав час! Неси мене до річки. Чоловік виконав наказ риби. Він тепер боявся її і ніс дуже обережно. — Не залишай мене на березі. Увійди в воду, неси мене до того місця, яке я тобі покажу,— звеліла йому риба. Чоловік увійшов у воду, зробив кілька кроків. осказках.ру - oskazkax.ru — Іди далі, йди далі! — наказала риба. Чоловік зробив ще кілька кроків. Вода доходила вже йому до плечей. — Ось тут зупинись! Але не кидай мене, а опусти у воду обережно! — сказала риба. Чоловік дбайливо опустив рибу у воду. Вже з глибини річки вона сказала, висунувши голову: — Слухай, коли будеш женитися вдруге, вибирай жінку, яка не була б такою привередой! Інакше тобі це коштуватиме життя! І людина незабаром знайшов собі іншу дружину, але таку, яка всім і завжди була задоволена.