Помогите сделать таблицу 10 класс функции политической системы) пояснение и приме??ы) Буду очень благодарна:))

Гость: Гость:

1. Определение целей, задач, путей развития общества 2. Организация деятельности общества по выполнению принятых целей и программ 3. Распределение материальных и духовных ценностей. 4. Согласование разнообразных интересов государства и социальных общностей 5. Формирование политического сознания, приобращение членов общества к политическому участию и деятельности 6. Контроль за соблюдением выполнения законов и правил, пресечение действий, нарушающих политические нормы 7. Обеспечение внутренней и внешней безопасности и стабильности политического строя