Пушкин родился в 1799 году он поступил в лицей когда ему было 12th в кокос году это был??
Математика
Пушкин родился в 1799 году он поступил в лицей когда ему было 12th в кокос году это был??
Ответ(ы):
Гость:
1799+12=1811........
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