Возвращаясь под вечер с поля, Потеряла сережку Поля. Ту сережку нашел Сережка. ??рибежал,постучал в окошко: Отыскалась твоя сережка! 1.Посчитай и укажи ,сколько встретилось главных орфограмм: 2.других орфограмм: 3.В первых...

Русский язык
Возвращаясь под вечер с поля, Потеряла сережку Поля. Ту сережку нашел Сережка. ??рибежал,постучал в окошко: Отыскалась твоя сережка! 1.Посчитай и укажи ,сколько встретилось главных орфограмм: 2.других орфограмм: 3.В первых трех строчках реши орфографические задачи.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Отметить орфограммы??
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