Вписано несколько последовательных членов геометрической прогрессии: ...; -0, 12; 0,6; ??; 15; ... . Найдите член прогрессии обозначеной буквой х.
Алгебра
Вписано несколько последовательных членов геометрической прогрессии: ...; -0, 12; 0,6; ??; 15; ... . Найдите член прогрессии обозначеной буквой х.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Q=a2/a1=a3/a2=a4/a3=......... 0,6:(-0,12)=-5=q 0,6.5=3 x=3
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