Все ли неопределенно-личные предложения можно переделать в безличные? 1) Об этом ??ообщили по радио.2) На Родительском собрании обсуждали экскурсию в ботанический сад.3) Об экзаменах сообщили заранее.4)В газетах писали о выбор...

Гость: Гость:

Об этом сообщалось по радио на род. собр. обсуждалась экскурсия... об экзаменах сообщалось заранее в газетах писалось о выборах фотография была обрезана... (мне кажется, это предл. нельзя, так как можно подставить личное местоимение она ) обед был подан вовремя. (это тоже нельзя)