Всему собрали 50кг яблок из 15кг сварили варенье,а оставшийсия разложили по 5 мешкам.По сколькими мешкам разложили яблоки?

Математика

Всему собрали 50кг яблок из 15кг сварили варенье,а оставшийсия разложили по 5 мешкам.По сколькими мешкам разложили яблоки?

Автор: Гость