Всему собрали 50кг яблок из 15кг сварили варенье,а оставшийсия разложили по 5 мешкам.По сколькими мешкам разложили яблоки?
Математика
Всему собрали 50кг яблок из 15кг сварили варенье,а оставшийсия разложили по 5 мешкам.По сколькими мешкам разложили яблоки?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 50-15=35 2)35÷5=7 Відповідь: 7
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