Вспомните по таблице "правописание слов с буквами ь и ъ", какую роль выполняют в сл??вах буквы мягкий и твёрдый знакlt;br /gt;
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Вспомните по таблице "правописание слов с буквами ь и ъ", какую роль выполняют в сл??вах буквы мягкий и твёрдый знакlt;br /gt;
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Разделительный Ъ пишется перед буквами Е,Ё,Ю,Я только после приставок на согласные. В остальных случаях перед теми же буквами и перед буквой И пишется разделительный Ь
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