Вставь падежные окончания имен прилагательных,опираясь на форму вопроса. Укажи с??релками связь между членами предложения.

Русский язык
Вставь падежные окончания имен прилагательных,опираясь на форму вопроса. Укажи с??релками связь между членами предложения.
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