Вставь подходящие по смыслу слова из слов сравок. Слова для справок: солнечного, ??орозное, утреннего, чудесный, красивые, снежный, зимнего. Настало ... Утро. На стёклах появились ... Узоры. Лучи ... света играли на стекле. В...

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Вставь подходящие по смыслу слова из слов сравок. Слова для справок: солнечного, ??орозное, утреннего, чудесный, красивые, снежный, зимнего. Настало ... Утро. На стёклах появились ... Узоры. Лучи ... света играли на стекле. Вот распустился ... цветок. Красив ... узор и блеске ... солнца, и в синеве ... Вечера.

Автор: Гость