Вставь подходящие по смыслу слова из слов сравок. Слова для справок: солнечного, ??орозное, утреннего, чудесный, красивые, снежный, зимнего. Настало ... Утро. На стёклах появились ... Узоры. Лучи ... света играли на стекле. В...
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Вставь подходящие по смыслу слова из слов сравок. Слова для справок: солнечного, ??орозное, утреннего, чудесный, красивые, снежный, зимнего. Настало ... Утро. На стёклах появились ... Узоры. Лучи ... света играли на стекле. Вот распустился ... цветок. Красив ... узор и блеске ... солнца, и в синеве ... Вечера.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Настало ..морозное. Утро. На стёклах появились .красивые.. Узоры. Лучи .утреннего.. света играли на стекле. Вот распустился .снежный.. цветок. Красив .чудесный.. узор и блеске .зимнего.. солнца, и в синеве .солнечного .. Вечера.
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