(log_0,5(x^2))/(log_0,5(1/4x))gt;=log_0,5(x^2)
Алгебра
(log_0,5(x^2))/(log_0,5(1/4x))gt;=log_0,5(x^2)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
ОДЗ x>0 log(0,5)(0,25x)=log(0,5)0,25+log(0,5)x=2+log(0,5)x log(0,5)x²=2log(0,5)x log(0,5)x=a 2a/(2+a)-2a≥0 (2a-4a-2a²)/(2+a)≥0 (-2a-2a²)/(2+a)≥0 2a(1+a)/(2+a)≤0 a=0 a=-1 a=-2 _ + _ + --------------(-2)---------[-1]------------[0]----------------- a<-2⇒log(0,5)x<-2⇒x>4 -1≤a≤0⇒-1≤log(0,5)x≤0⇒1≤x≤2 Ответ x∈[1;2] U (4;∞)
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