12 : x = 7 - x Как решить? Скажите плиз
Математика
12 : x = 7 - x Как решить? Скажите плиз
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
РЕШЕНИЕ 12 :х = 7 - х --- умножаем на Х и получаем квадратное уравнение - x² -7x- 12 = 0 решаем и получаем два корня - х1 = 3 и х2 = 4 - ОТВЕТ
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