В-это бетта Докажите,что при допустимых значениях В значение выражения не зависит от В: А) Б)
Алгебра
В-это бетта Докажите,что при допустимых значениях В значение выражения не зависит от В: А) Б)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
А tg²B+2tgB*ctgB+ctg²B-tg²B+2tgB*ctgB-ctg²B=2+2=4 tgB*ctgB=1 Б (sin²B-cos²B)(sin²B+cos²B)/(sin²B-cos²B)=sin²B+cos²B=1
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